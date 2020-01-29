Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla birlikte çalışmalara başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla birlikte çalışmalara başladı

7 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi.

Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla birlikte çalışmalara başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla start verdi. Sarı kırmızılılarda Onyekuru ve Andone takımla birlikte çalışmalara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ilk olarak salonda core stabilizasyon çalışması yapıldı. Daha sonra kumda kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale taktik oyun üzerinde duruldu. Sarı kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle idmanı tamamladı.

ONYEKURU VE ANDONE TAKIMLA ÇALIŞTI

Sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru, idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı. Sakatlığı atlatan Florin Andone da idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde yükleme çalışması gerçekleştirdi. İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin yanı sıra, sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilen Ahmet Çalık günü tedaviyle tamamladı.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kayserispor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
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