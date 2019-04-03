Galatasaray'da Onyekuru Yenilenme İdmanı Yaptı
2 saat önce
İSTANBUL / DHAGalatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
İSTANBUL/ DHA Galatasaray
, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri
'ndeki antrenmanda dün akşam Evkur Yeni Malatyaspor ile Türkiye Kupası
'nda oynanan maçta tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise core stabilizasyon hareketleri ve dinamik ısınmayla antrenmana başladı. Antrenmanın ana bölümünde altıya altı dar alanda oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Konstantinos Mitroglou ve Yuto Nagatomo
, fizyoterapistler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.
Dün akşam oynanan maçta gözüne aldığı darbe sonrası gözünde hafif düzeyde yaralanma oluşan Henry Onyekuru
, bugün yenilenme grubuyla antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
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