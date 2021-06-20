Galatasaray'da seçimi 41 oy farkla Burak Elmas kazanırken, seçimden önce Fatih Terim'le yeni sözleşme imzalama vaadi veren 4 adayın aldığı oy oranı dikkat çekti.
Sporx'in haberine göre; Başkanlık seçiminden önce ortak bir bildiri yayınlayarak teknik direktör olarak Fatih Terim ile yola devam edeceklerini açıklayan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Öztürk 4731 oyun kullandığı seçimde toplam oyların yüzde 87'sini aldı. 4731 Galatasaray Genel Kurul üyesinin Galatasaray Spor Kulübü Başkanlık seçimlerinde oy kullandığı başkanlık seçimlerinde kazanan hem Burak Elmas oldu, hem de Fatih Terim oldu.
Burak Elmas, seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada Fatih Terim sorusuna, "Verdiğimiz sözleri biliyoruz. Gereği neyse yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bizim ailemiz, ailemize söz verdik ve gereklerini yapacağız." dedi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da oyların yüzde 87'sini Fatih Terim'i seçim vaadi olarak gösterenler aldı - Son Dakika Spor