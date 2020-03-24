Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)... - Son Dakika Spor

Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)...

6 saat önce

Ali Naci Küçük / Spor Arena DetayGalatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor.

Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)..., System.String[]

Ali Naci Küçük/ Spor Arena Detay


Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de testi pozitif çıkınca gözler kulübün diğer isimlerine çevrildi.


Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıkarken geçen hafta Beşiktaş derbisi sonrası başkan Mustafa Cengiz'in yöneticilerden Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'le yaptığı toplantı akıllara geldi.


Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay yarın koronavirüs testine yarın girecekler.


Muhabirimiz Ali Naci Küçük, konuyla ilgili sıcak bilgileri Instagram hesabımızdan aktardı:


Takip edip izlemek için;



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Galatasaray muhabirimiz @alinacikucuk, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkması sonrası panik havasının oluştuğu sarı kırmızılılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı.


Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()


Galatasaray, Yusuf Günay, Fatih Terim, Ali Naci, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:09 

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