Galatasaray'da paniğe yol açan dörtlü toplantı! Corona virüsü (Koronavirüs)...

Ali Naci Küçük/ Spor Arena Detay



Galatasaray'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Abdurrahim Albayrak'ın ardından Fatih Terim'in de testi pozitif çıkınca gözler kulübün diğer isimlerine çevrildi.



Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıkarken geçen hafta Beşiktaş derbisi sonrası başkan Mustafa Cengiz'in yöneticilerden Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'le yaptığı toplantı akıllara geldi.



Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Yusuf Günay yarın koronavirüs testine yarın girecekler.



Muhabirimiz Ali Naci Küçük, konuyla ilgili sıcak bilgileri Instagram hesabımızdan aktardı:



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