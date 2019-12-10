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Galatasaray'da Paris Saint-Germain hazırlıkları tamamlandı
6 saat önce
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda oynayacağı Paris Saint-Germain maçı hazırlılarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:28 Kaynak: İHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda oynayacağı Paris Saint-Germain maçı hazırlılarını tamamladı.
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma koşuları ve açma-germe hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile devam etti. Çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenmanın son bölümünde taktik çalışmalara yer verildi.
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