Galatasaray, St. Johnstone maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 5 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nun rövanşında dün akşamki PSV maçında tam süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik 4'e 4 ve 5'e 5 oyun oynadı. Ana bölümünde 9'a 9 çift kale maç yapılan antrenman, dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz ve haziran ayı sonunda kasık fıtığı ameliyatı geçiren Taylan Antalyalı, bir süredir takımdan ayrı kalmalarının ardından çalışmaya katıldı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, St. Johnstone karşılaşmasının hazırlıklarına 31 Temmuz Cumartesi günü akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.