Fatih Terim'in uzun süredir yardımcılıklarını yapan Levent Şahin ve Ümit Davala, istifa etti. 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek yardımcılar, Galatasaray'dan ayrıldı.
Ümit Davala ve Levent Şahin bugün Terim ile görüşerek katkılarından ötürü teşekkür edip yollarını ayırdı.Fatih Terim, Galatasaray'da kariyerine devam ederse, Ümit Davala ve Levent Şahin teknik heyette olmayacak.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da peş peşe istifalar! Terim'in yardımcıları Levent Şahin ve Ümit Davala görevi bıraktı - Son Dakika Spor