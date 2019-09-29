Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da PSG hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da PSG hazırlıkları başladı

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabaka öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

Galatasaray'da PSG hazırlıkları başladı, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maç haftasında Paris Saint-Germain ile oynayacağı müsabaka öncesi bugün bir antrenman gerçekleştirdi.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 21.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacağı idmanla tamamlayacak.


Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise saat 20.30'da Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısına katılacak. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
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