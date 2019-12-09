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Galatasaray'da PSG hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da PSG hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG) ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başlandı. Sahada ise yenilenme koşusu gerçekleştirildi. Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, tedavisinin ardından koşu çalışmalarına devam etti. MR tetkiklerinde sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandı.

Sarı-kırmızılılar, Paris Saint-Germain ile oynayacağı maç öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.30'da karşılaşmanın gerçekleşeceği Parc des Princes'te yapacak. Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise Parc de Princes'te bulunan medya merkezinde TSİ 20.00'de düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İHA)

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:15 Kaynak: İHA
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