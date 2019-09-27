Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da PSG maçının öncelikli bilet satışı başladı!
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Galatasaray'da PSG maçının öncelikli bilet satışı başladı!

19 dakika önce

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri; Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden olmak üzere GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.

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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri; Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden olmak üzere GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.


Biletlerin satışı, yarın saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise diğer logolu passolig kart sahiplerine bilet satış gerçekleştirilecek.


Maçın bilet fiyatları şöyle:


Kategori 1: 1.500 Lira


Kategori 2: 1.300 lira


Kategori 3: 1.200 lira


Kategori 4: 1.000 Lira


Kategori 5: 900 Lira


Kategori 6: 700


Kategori 7: 500 Lira


Kategori 8: 400 Lira


Kategori 9: 350 Lira


Kategori 10: 200 Lira


Kategori 11: 175 Lira


Kategori 12 (Misafir): 175 Lira


Galatasaray, A Grubu ikinci maçında PSG'yi 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek.


Galatasaray, Beyoğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:51 
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