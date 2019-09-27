Galatasaray'da PSG maçının öncelikli bilet satışı başladı!

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın biletleri; Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden olmak üzere GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olarak satışa çıkarıldı.



Biletlerin satışı, yarın saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise diğer logolu passolig kart sahiplerine bilet satış gerçekleştirilecek.



Maçın bilet fiyatları şöyle:



Kategori 1: 1.500 Lira



Kategori 2: 1.300 lira



Kategori 3: 1.200 lira



Kategori 4: 1.000 Lira



Kategori 5: 900 Lira



Kategori 6: 700



Kategori 7: 500 Lira



Kategori 8: 400 Lira



Kategori 9: 350 Lira



Kategori 10: 200 Lira



Kategori 11: 175 Lira



Kategori 12 (Misafir): 175 Lira



Galatasaray, A Grubu ikinci maçında PSG'yi 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek.



