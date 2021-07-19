Galatasaray'da PSV Eindhoven maçı hazırlıkları

Sarı-kırmızılı ekip yarın saat 11.30'da özel uçakla Eindhoven'e gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı PSV Stadı'nda yapacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

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