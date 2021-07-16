Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, 21 Temmuz'da karşılaşacağı PSV maçına sayılı günler kala iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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