Galatasaray'da PSV maçına sayılı günler kala 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Galatasaray, 21 Temmuz'da karşılaşacağı PSV maçına sayılı günler kala iki futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

"TEDAVİ PROTOKOLÜ VE KARANTİNA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR"

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.