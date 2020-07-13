Galatasaray'da Radamel Falcao 19. maçını kaçırdı!
Sezon içerisinde aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Kolombiyalı futbolcu, transferinden sonra sarı kırmızılı takımın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.
Sezon içerisinde aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Kolombiyalı futbolcu, transferinden sonra sarı kırmızılı takımın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.
Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:00
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