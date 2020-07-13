Galatasaray'da Radamel Falcao 19. maçını kaçırdı!

Yıldız futbolcu, görev aldığı 22 resmi müsabakada ise 11 kez ağları havalandırdı.

Sezon içerisinde aşil tendonu, baldır ve adale sakatlıkları yaşayan Kolombiyalı futbolcu, transferinden sonra sarı kırmızılı takımın oynadığı 41. resmi maçın 19'unu kaçırdı.

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