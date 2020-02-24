Galatasaray'da Radamel Falcao'dan derbi yorumu: "Çok dua ettik" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Radamel Falcao'dan derbi yorumu: 'Çok dua ettik' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan derbi yorumu: "Çok dua ettik"

23 dakika önce

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Radamel Falcao'dan derbi yorumu:

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.


Falcao, "Uzun zamandır Galatasaray burada kazanamıyordu, ben de bunu biliyordum, buradaki maça inanılmaz hazırlandık. Eşimle beraber çok konuştuk, çok dua ettik, Tanrı'ya şükürler olsun ki onun sayesinde ve gösterdiğimiz performans ile güzel bir galibiyet geldi. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe karşısında 20 yıllık tarihi yıktık" dedi.


Ömer Bayram ise "Çok uzun zaman oldu burada son kazandığımızdan beri, ben bile hatırlamıyorum, 8 yaşındaydım. Bizim için tabii ki normal bir maç diyemeyiz, derbi sonuçta ama her maça 3 puan için çıkıyoruz. 3 puan çok önemliydi, hedefimiz şampiyonluk. 7'de 7 yaptık, böyle devam etmek istiyoruz, şampiyonluk bizim için önemli. Bu maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimiz için büyük mutluluk yaşıyoruz, sonu şampiyonluk olur inşallah" şeklinde konuştu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:45 
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