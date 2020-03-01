Galatasaray'da Radamel Falcao seriye bağladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Radamel Falcao seriye bağladı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao seriye bağladı!

6 saat önce

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı.

Galatasaray'da Radamel Falcao seriye bağladı!, System.String[]

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini Ryan Donk ve Radamel Falcao'nun (2) golleriyle mağlup eden sarı-kırmızılı takım, üst üste 8. galibiyetini aldı.


Galatasaray, ligin 16. haftasında Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.


Başkent ekibi karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 48'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, ligin zirvesindeki Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor ile puanını eşitledi.


Falcao son 6 maçında 7 gol attı


Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, ligde forma giydiği son 6 maçta 7 kez ağları havalandırdı.


Falcao, bu sürede Fraport TAV Antalyaspor ve Gençlerbirliği'ne ikişer, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'ye de birer gol attı. Yıldız futbolcu, ligdeki gol sayısını ise 8'e çıkardı.


Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Ryan Donk ise bu sezon ligde gol sayısını 3 yaptı.


Andone 113 gün sonra sahada


Galatasaray'da Rumen futbolcu Florin Andone, yaşadığı sakatlığın ardından 113 gün aradan sonra maça çıktı.


Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım 2019'da deplasmanda Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan Rumen futbolcu, 12 hafta aradan sonra formasına kavuştu.


Andone, karşılaşmada 79. dakikada Falcao'nun yerine oyuna dahil oldu.


Taraftardan Hamzaoğlu'na sevgi gösterisi


Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Gençlerbirliği'ni çalıştıran eski teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.


Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımda 2014-2015 sezonunda üç kupa kazanan Hamzaoğlu lehine tezahürat yaptı. Tecrübeli teknik adam da el sallayarak, taraftarı selamladı.


Bu arada karşılaşmayı 40 bin 35 biletli futbolseverin statta takip ettiği açıklandı.


Radamel Falcao, Galatasaray, Ryan Donk, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3 golle geçti
Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası 6 isim öne çıkıyor! İşte hoca adayları 54 maçta 27 galibiyet alabilen Ersun Yanal, sadece Cocu ve Koeman'ı geçebildi Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Son Dakika Haberleri
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 05:46:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Radamel Falcao seriye bağladı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]