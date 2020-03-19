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Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde
6 saat önce
Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok.Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.
Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok.
Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:27
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