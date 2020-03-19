Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde - Son Dakika
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Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde

6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok.Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.

Galatasaray'da Radamel Falcao ve eşi Lorelei Taron'un keyfi yerinde, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde 4. çocuk sevinci yaşayan Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile eşi Lorelei Taron'un keyfine diyecek yok.


Tüp bebek tedavisiyle erkek çocuk sahibi olmaya hazırlanan çift, önceki gün evlerinin bahçesinde keyifteydi.


Radamel Falcao, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:27 

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