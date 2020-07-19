Galatasaray'da Radamel Falcao ve Lemina neredeyse bir sezonu kaçırdı! - Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Lemina neredeyse bir sezonu kaçırdı!

Sarı kırmızılılarda büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Sarı kırmızılılarda büyük umutlarla takıma kazandırılan ancak beklenin verimin bir türlü alınamadığı Falcao, transferinden sonra oynanan 42. resmi maçın 20'sini sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

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Lemina ise Galatasaray'a geldiği günden bu yana sakatlık sebebiyle resmi maçlarda 13. kez takımını yalnız bıraktı. Gabonlu yıldız 20 lig, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Kupası olmak üzere 28 maçta görev yaparken 1 gol attı. Falcao ise 16 lig, 3 Devler Ligi, 3 de Türkiye Kupası maçında 22 kez forma giyip 11 gol attı, 1 asist yaptı.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Falcao, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 08:13 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Radamel Falcao ve Lemina neredeyse bir sezonu kaçırdı! - Son Dakika Spor
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Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
00:36
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23:44
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
23:27
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
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