Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı! - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı!

6 saat önce

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdiMücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı!, System.String[]

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi


Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.


Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü. Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.


SARACCHI DE DEVAM EDEMEDİ


Galatasaray'da ayrıca Marcelo Saracchi de sakatlık geçirdi. Sol bek sağ arka baldırını tutarak oyundan çıktı.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:56 
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