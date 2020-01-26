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Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı!
6 saat önce
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdiMücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.
Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi
Mücadelede sarı kırmızılıları öne geçiren Kolombiyalı oyuncu 55. dakikada Saraccchi'nin soldan ortası sonrasında adalesini tutarak değişiklik istedi.
Teknik direktör Fatih Terim, Falcao'nun yerine Adem Büyük'ü sahaya sürdü. Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.
SARACCHI DE DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'da ayrıca Marcelo Saracchi de sakatlık geçirdi. Sol bek sağ arka baldırını tutarak oyundan çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 08:56
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