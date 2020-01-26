Galatasaray'da Radamel Falcao ve Saracchi, Konyaspor maçında sakatlandı!

Galatasaray'da ayrıca Marcelo Saracchi de sakatlık geçirdi. Sol bek sağ arka baldırını tutarak oyundan çıktı.

SARACCHI DE DEVAM EDEMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim , Falcao'nun yerine Adem Büyük 'ü sahaya sürdü. Radamel Falcao, Süper Lig'de 9. maçında 5. golünü kaydetmişti.

Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Galatasaray karşılaşırken Radamel Falcao sakatlık geçirdi

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