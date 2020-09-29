Galatasaray'da Rangers hazırlıkları başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda İskoçya temsilcisi Rangers ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana takım halinde yapılan ısınma hareketleri ile başlandı. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe maçında tam süre alan oyuncuların ayrıldığı bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları üzerinde duruldu. İdmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Marcelo Saracchi, tedavisinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde salonda çalıştı. Emre Akbaba ise yapılan kontrollerinin ardından fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinda sahada yükleme çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Rangers ile 1 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 11.00'de uçakla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Karşılaşma öncesi son antrenman ise TSİ 20.30'da mücadelenin oynanacağı Ibrox Stadyumu'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak.