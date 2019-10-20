Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...
Son Dakika Spor Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...

Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise...

27 dakika önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Galatasaray'da Real Madrid hazırlıkları sürüyor! Falcao ve Feghouli ise..., System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.


Ana kısmında sahada gruplar halinde ayak tenisi oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.


Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.


Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin ise hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla fizyoterapistler eşliğinde özel program uyguladığı kaydedildi.


Galatasaray, yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


Real Madrid'li Isco'nun Galatasaray'a attığı golü hatırlıyoruz...


Florya Metin Oktay Tesisleri, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:15 
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