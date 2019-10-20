Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları
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Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray'da Real Madrid maçı hazırlıkları, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında 22 Ekim Salı günü İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ana kısmında sahada gruplar halinde ayak tenisi oynanan antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı sahada özel bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin ise hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla fizyoterapistler eşliğinde özel program uyguladığı kaydedildi.

Galatasaray, yarın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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