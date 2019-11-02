Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları başladı

7 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Real Madrid maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü haftasında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, ardından koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenman hedefli pas oyunu ve oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun ile devam etti. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

ŞENER ÖZBAYRAKLI AÇIKLAMASI

Galatasaray, dün Çaykur Rizespor ile oynanan Süper Lig müsabakası sırasında sağ arka adalesinde hissettiği ayrı nedeniyle maça devam edemeyen ve yapılan ilk muayenesinde bu bölgede ileri derecede zorlanma tespit edilen Şener Özbayraklı'nın tedavisine başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar oyuncunun sağlık durumu hakkındaki son durumu, gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından paylaşılacağını bildirdi.

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.


Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:07 Kaynak: DHA
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