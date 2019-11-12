Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri!

Galatasaray'da sürpriz bir isim ön plana çıktı. İtalyan basının iddiasına göre Galatasaray, devre arası transfer döneminde Milan'ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez için nabız yoklayacak.



Yuto Nagatomo yerine düşünülen isim olan Rodriguez için Ocak ayında Milan'ın kapısı çalınacak.



Milan'ın da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun maliyetinden kurtulmak için gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi.



27 yaşındaki sol bek, bu sezon Serie A'da sadece 4 maça çıkabilmişti.



Yuto Nagatomo'nun Inter yıllarını hatırlıyoruz...