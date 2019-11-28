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Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri

6 saat önce

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi.

Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri, System.String[]

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı.


Sabah Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;


İLK GÖRÜŞME MAÇ SABAHI YAPILDI


Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.


Galatasaray, Avrupa, İtalya, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:13 
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