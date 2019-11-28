Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri | Transfer Haberleri

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi. Akciğer sönmesi yaşadıktan sonra performansı vasatı aşamayan Yuto Nagatomo ile devre arasında yollar kesin olarak ayrılacak. Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyen Ricardo Rodriguez için düğmeye basıldı.



Sabah Gazetesi'nde yer alan haber şöyle;



İLK GÖRÜŞME MAÇ SABAHI YAPILDI



Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu. Milan'da bu sezon yedek kalan Rodriguez'in Galatasaray'a transferi için pazarlıklar başladı. FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.



