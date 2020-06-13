Galatasaray'da Rize deplasmanı öncesi Mustafa Cengiz'e galibiyet sözü - Son Dakika

Galatasaray'da Rize deplasmanı öncesi Mustafa Cengiz'e galibiyet sözü

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Şampiyonluk hedefinde Rize'de kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'da idareciler, başkan Mustafa Cengiz'i unutmadı.

Galatasaray'da Rize deplasmanı öncesi Mustafa Cengiz'e galibiyet sözü, System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK | Şampiyonluk hedefinde Rize'de kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Galatasaray'da idareciler, başkan Mustafa Cengiz'i unutmadı.


THY'nin saat 16: 00'daki özel uçak seferi ile Rize'ye gidecek olan Galatasaray kafilesi önce başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.


Sağlığına kavuşmak adına yoğun bir tedavi gören başkan Mustafa Cengiz ile Rize'ye hareket etmeden önce Galatasaray kulübü 2.başkanı Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Oytun Özer bir araya geldi.


"KALAN 8 MAÇI SENİN İÇİN KAZANACAĞIZ"


Sarı kırmızılı kulübün başkanını evinde ziyaret eden sarı kırmızılı iki yönetici Cengiz'e "Bu maçı ve kalan 8 maçı Galatasaray takımı senin için kazanacak" sözünü verdi.


Yoğun tedavi gören ve şu anda evinde istirahat eden başkan Mustafa Cengiz'in ise Rize'ye hareket etmeden önce yanına gelen kurmayları ile sohbet ederek hem sarı kırmızılı kulüp hem de takım hakkında bilgi aldı.


MUSTAFA CENGİZ'DEN ALBAYRAK'A SÜRPRİZ


Ziyaret esnasında başkan Cengiz de, 2.başkan Albayrak'a sürpriz yaptı. Bugün doğum günü olan ve 66.yaşına giren Galatasaray kulübü 2.başkanı Abdurrahim Albayrak için pasta kesildi.


Albayrak'ın doğum gününü kestikleri pasta ile kutlayan idareciler başkan Cengiz'e de moral vererek daha sonra Rize'ye hareket adına havaalanının yolunu tuttu.



Mustafa Cengiz, Galatasaray, Ali Naci, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:41 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Rize deplasmanı öncesi Mustafa Cengiz'e galibiyet sözü - Son Dakika Spor
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