Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift idmanla sürüyor

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü yapılan ikinci idmanına dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde gerçekleştirilen günün ilk idmanına core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra rampada kuvvet çalışmaları yapıldı. Devam eden bölümde pas çalışmaları üzerinde durulurken ana kısımda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Galatasaray , Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi günü çift antrenmanla tamamladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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