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Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı
6 saat önce
Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL
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