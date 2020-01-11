Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı

6 saat önce

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Galatasaray'da Ryan Babel, Ajax'a kiralandı, System.String[]

Galatasaray Kulübü, Ryan Guno Babel'in AFC Ajax NV Kulübü'ne sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir" denildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
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