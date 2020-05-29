Galatasaray'da Ryan Babel gerçeği ortaya çıktı! Özel madde... - Son Dakika

Galatasaray'da Ryan Babel gerçeği ortaya çıktı! Özel madde...

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray forması altında bu sezonun ilk yarısında gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratınca ocak ayında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde de bekleneni veremedi.

Galatasaray'da Ryan Babel gerçeği ortaya çıktı! Özel madde..., System.String[]

Spor Arena/ Ali Naci KÜÇÜK - G. Saray forması altında bu sezonun ilk yarısında gösterdiği performans hayal kırıklığı yaratınca ocak ayında Ajax'a kiralanan Ryan Babel, eski kulübünde de bekleneni veremedi. Sezon sonunda İstanbul'a dönecek olan Hollandalı futbolcu gelecek sezon içinse sarı kırmızılıların kadro planlamasında yer almıyor. Maliyetleri düşürmek isteyen G.Saray, yıllık 2.5 milyon Euro karşılığında imza atan Ryan Babel ile yolları ayırma düşüncesinde... Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen yönetim, hayal kırıklığı yaratan Babel için teklif gelmesini dört gözle bekleyecek.


Her şey performansa bağlı


Kulüp, Babel transferinde KAP'a yaptığı bildirimde bonservisi elinde olan bu futbolcu için üç sezon için yani 2022 hazirana kadar anlaşma yapıldığını duyurmuştu. Ancak sözleşmede, KAP'a bildirilmeyen çok önemli bir madde var. Hürriyet, Galatasaray'ın KAP bildiriminde detaylandırılmasa da, Babel ile imzalanan sözleşmesine '2020-21 sezonunda 20 resmi maçta oynaması halinde kontratı 1 yıl daha uzar' maddesi koyduğu bilgisine ulaştı. Yani Babel'in sözleşmesi 2 değil, 1+1 yıllık ve takımdaki durumu performansına bağlı.


Yükümlülük 2.5 milyon euro


Bu nedenle G.Saray'da Babel'in sözleşme bitimine 2 değil, 1 yıllık gözü ile bakılıyor. Sarı kırmızılıların Babel için imza altında olan yükümlülüğü de bu nedenle 5 milyon Euro değil, 2.5 milyon Euro! Nitekim camiada, Babel'in gelecek sezon 20 maç forma bulup sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına ihtimal verilmiyor. Babel ile yollarını bir an önce ayırmak isteyen G.Saray, eğer bu futbolcuya bu sezon teklif gelmezse, ayrılık için 2022 yazını beklemeyecek ve 2020-2021 sezonu sonunda vedalaşacak.



Galatasaray, Ryan Babel, Babel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:44 

Son Dakika Spor Galatasaray'da Ryan Babel gerçeği ortaya çıktı! Özel madde... - Son Dakika Spor
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