Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyunculardan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmana devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde 5'e 2 dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleşirken antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

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