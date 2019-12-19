Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı - Son Dakika

Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı bulunan Ryan Babel de takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman, salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, Türkiye Kupası'nda oynanan son maçta tam süre alanlar sahada yenilenme antrenmanıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle çalışmaya devam etti. Devam eden bölümde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde orta şut ve sonuçlandırma çalışmaları yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Antrenmanda Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Marcao ve Mario Lemina, günü özel program dahilinde çalışarak geçirdi. Ryan Babel ise antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Göztepe karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın sabah saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptıktan sonra saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

(İHA)

Galatasaray, Ryan Babel, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Muslera, Gökhan Çıra'ya karşı haklı çıktı! İşte olaylı maçın raporu
Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci Umut Bulut yeni takımına imzayı attı! Transfer açıklandı Olaylı maçın ardından Tuzlasporlu Gökhan Çıra, PFDK'ya sevk edildi

Son Dakika Haberleri
21:00 Gaziosmanpaşa'da iple kurtarılan hamile kadının kocası konuştu - Son Dakika
21:00 Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'e saldırıları sürüyor: 13 ölü - Son Dakika
20:59 İBB önünde fayton protestosu; hayvanseverler çadır kurdu - Son Dakika
20:59 İBB ÖNÜNDE FAYTON İÇİN ÇADIRLI PROTESTO SÜRÜYOR - Son Dakika
20:58 Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:02:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]