Galatasaray'da Ryan Donk'a Belçika kancası!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra takımdan ayrılarak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı takım, corona virüsü salgını nedeniyle mali açıdan olumsuz etkilenmiş ve bazı oyuncularından maaş indirimi talep etmişti.

Teknik direktör Fatih Terim'in sahada en güvendiği isimlerin başında gelen Ryan Donk ise henüz bu talebe yanıt vermedi. Sabah gazetesinin haberine göre Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'u transfer etmek için harekete geçti.

Deneyimli futbolcunun menajeri ve Belçika temsilcisi arasında görüşmelerin başladığı ifade edildi. Henüz kendisine önerilen yüzde 50'lik indirimli sözleşme teklifine cevap vermeyen 34 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a veda edebileceği belirtiliyor. Donk bu sezon, Galatasaray'dan bonuslar hariç 1.9 milyon Euro aldı.