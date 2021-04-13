Galatasaray'da Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Galatasaray'da Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi

13.04.2021 20:18
Galatasaray'da Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Galatasaraylı Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaraylı Ryan Donk, Fatih Karagümrük maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle:

1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 5/4 ve 9/2 maddeleri ile "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi YASİN İPEK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "belgelerin haksız kullanımı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 47. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu RYAN HENK DONK'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 11.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü idarecisi ERDAL SARILAR'ın 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü futbolcusu HAKAN ARSLAN'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERKAN BİÇER'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.5- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü kaleci antrenörü BEKİR ARPACI'nın 11.04.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.6- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.7- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 11.04.2021 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 ve 9/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı ÖMER DÜZGÜN'ün aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fatih Karagümrük, Ryan Donk, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor


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