Galatasaray'da Ryan Donk PFDK'ya sevk edildi

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü Başkanı ÖMER DÜZGÜN'ün aynı müsabaka sonrası medyaya yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

TFF Hukuk Müşavirliği'nce PFDK'ya yapılan sevk raporu şöyle:

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