Galatasaray'da Ryan Donk'tan derbi yorumu: "Fenerbahçe'ye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray'da Ryan Donk'tan derbi yorumu: 'Fenerbahçe'ye hazırız' - Son Dakika Spor

Galatasaray'da Ryan Donk'tan derbi yorumu: "Fenerbahçe'ye hazırız"

1 saat önce

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.

Galatasaray'da Ryan Donk'tan derbi yorumu:

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk, maç sonunda önemli açıklamalar yaptı.


Daha iyi savunma yapmaları gerektiğini vurgulayan Donk, "Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor" dedi.


Ryan Donk, Fenerbahçe derbisi için ise "Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız." ifadelerini kullandı.


Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Henry Onyekuru ise "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim, ona çok teşekkür ediyorum. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu benim performansıma da yansıyor. Geçen sene birlikte oynadığım, tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var." şeklinde konuştu.


Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ryan Donk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:37 
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