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Galatasaray'da sadece Albayrak ve Terim'in testleri pozitif çıktı
29 dakika önce
Galatasaray Kulübü'nde ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim dışında görev yapan antrenörler, futbolcular ve yöneticilerin koronavirüs testlerinde pozitif bulgu çıkmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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