Galatasaray'da sakatlık şoku! PSG maçında yok
37 dakika önce
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.
Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:31
Galatasaray'ın rakibi PSG, İstanbul'a geldi Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks Galatasaray formasıyla programa çıktı PSG'nin yıldızı Thiago Silva, Radamel Falcao'dan çekiniyor Galatasaray'da Lemina, PSG maçında forma giyemeyecek