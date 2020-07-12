Galatasaray'da sakatlık şoku! Ryan Donk maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı
Ryan Donk'un yerine kadroya yazılan 17 yaşındaki Emin Bayram Galatasaray kaptanı olarak Ankaragücü maçına çıkıyor.
Ryan Donk'un yerine kadroya yazılan 17 yaşındaki Emin Bayram Galatasaray kaptanı olarak Ankaragücü maçına çıkıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
"Donk'un bileğinde son saniye bir rahatsızlık oldu. Oynamasını bekliyorduk ama olmayınca Emin'e şans verdik. İnşallah iyi oynayacak. İyi bir fırsat. Takım kaptanımız da aynı zamanda. Baktığımız zaman 9 yıldır Galatasaray'da. En eski o. Onun için kaptan yaptık. Kendisini her hatasında affedecek bir hocası ve camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor."
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:43
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da sakatlık şoku! Ryan Donk maça dakikalar kala kadrodan çıkarıldı - Son Dakika Spor
Son Dakika 00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:20 Mert Hakan Yandaş, F.Bahçe maçı sonrası isyan etti: İçeriden bize inanmayanlara selam olsun 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti