Galatasaray'da sakatlıkların durumu merak uyandırıyor
06.11.2020 16:33
Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir ve Falcao'nun durumu netlik kazandı.
Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Belhanda, Saracchi, Marcao, Emre Taşdemir ve Falcao'nun durumu netlik kazandı.
Belhanda'nın sakatlığı tam geçmese de iğneler ile Sivasspor maçında forma giyebilecek. Emre Taşdemir ise sakatlığını atlattı. Saracchi, Marcao ve Falcao üçlüsünden bir futbolcunun yabancı sınırlaması nedeniyle kadroda olmaması beklenirken, o ismin Falcao olduğu öğrenildi.Bu arada zorlu Sivasspor deplasmanında Marcao'nun oynaması gözüyle baklırken, Saracchi'nin de deplasman kadrosunda olması bekleniyor.
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