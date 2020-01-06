Galatasaray'da Saracchi ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam etti.

Galatasaray, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Galatasaray, 2019-2020 sezonu ikinci yarı hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmalarla devam etti. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen günün ilk idmanına salonda core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ısınma ve koordinasyon hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde rampada kuvvet çalışması gerçekleştirilirken daha sonra interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. YENİ TRANSFER SARACCHI, AKŞAM ANTRENMANINDA YER ALDI YENİ TRANSFER SARACCHI, AKŞAM ANTRENMANINDA YER ALDI Günün akşamüstü yapılan ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Günün akşamüstü yapılan ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çift kale 11'e 11 taktik oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. RB RB Leipzig takımından kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe katılan Marcelo Saracchi, günün ikinci antrenmanında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Galatasaray, sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına yarın saat 16.00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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