Galatasaray'da Saracchi takımla çalışmalara başladı - Son Dakika
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Galatasaray'da Saracchi takımla çalışmalara başladı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Saracchi takımla çalışmalara başladı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Antrenmanda Marcelo Saracchi, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Mario Lemina ise günü tedaviyle geçirdi.


Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
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