Galatasaray'da Saracchi ve Sekidika maç kadrosunda yok - Son Dakika
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Galatasaray'da Saracchi ve Sekidika maç kadrosunda yok

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Galatasaray'da Saracchi ve Sekidika maç kadrosunda yok, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.


Salonda başlayan çalışma, daha sonra sahaya taşındı ve gruplar halinde 5'e 2 dar alanda pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.


Galatasaray, akşam üzeri özel uçakla Antalya'dan Trabzon'a gidecek ve kara yolu ile Rize'ye geçerek kampa girecek.


Saracchi ve Sekidika yok


Yabancı kontenjanı şu anda dolu olan Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçında henüz lisansları çıkarılamayan yeni transferler Marcelo Saracchi ve Jesse Sekidika forma giyemeyecek.


Öte yandan Martin Linnes ile Emre Akbaba maç kadrosunda yer alıyor. Linnes'in ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:35 
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