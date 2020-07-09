Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...
Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 07:50
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