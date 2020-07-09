Galatasaray'da savunma sorunu! Son yılların en kötüsü...

Galatasaray, pandemi arası sonrası Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı oldu.



Koronavirüs arasından sonra kötü bir performans sergileyen sarı kırmızılılar son 5 maçta kalesinde tam 13 gol gördü.



G.SARAY'IN SON 5 MAÇI



Çaykur Rizespor: 0-2



Gaziantep FK: 3-3



Başakşehir: 1-1



Trabzonspor: 1-3



Alanyaspor: 1-4



