Galatasaray'da savunmaya yeni aday Alpaslan Öztürk

Önümüzdeki sezonun transfer planlamalarına şimdiden başlayan Galatasaray, stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Alpaslan Öztürk için harekete geçti. Kariyerine orta saha olarak başlayan Alpaslan, son yıllarda Göztepe'de stoper pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor.

FATİH TERİM'DEN DOLAYI GALATASARAY'I İSTİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sabah'ın haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.

GALATASARAY'I BEKLİYOR

Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.