Galatasaray'da savunmaya yeni aday Alpaslan Öztürk
25.02.2021 15:07
Süper Toto Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da savunmanın göbeğine yeni aday Göztepe'de forma giyen Alpaslan Öztürk. Sezon başında Öztürk'ü Fenerbahçe'de istemiş fakat transfer son anda gerçekleşmemişti.
Önümüzdeki sezonun transfer planlamalarına şimdiden başlayan Galatasaray, stoper rotasyonuna tecrübeli bir isim katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek Alpaslan Öztürk için harekete geçti. Kariyerine orta saha olarak başlayan Alpaslan, son yıllarda Göztepe'de stoper pozisyonundaki başarısıyla dikkat çekiyor.
FATİH TERİM'DEN DOLAYI GALATASARAY'I İSTİYOR
Sezon başında Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmeyen başarılı oyuncu sözleşmesini uzatmadı. Sabah'ın haberine göre, sezon sonunda serbest kalacak 27 yaşındaki savunmacı, Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'a sıcak bakıyor.
GALATASARAY'I BEKLİYOR
Göztepe'nin Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 yendiği maçta sahanın en iyilerinden olan 1.86 boyundaki Alpaslan, kendisine gelen birçok teklifi geri çevirdi ve sarı-kırmızılıları beklemeye başladı.
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