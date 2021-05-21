Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı - Son Dakika

Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı

21.05.2021 10:08
Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı, System.String[]

Galatasaray'da ekonomik anlamda yaşanan zor günlerin sonu gelmiyor. Haziran ayının sonunda futbolculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödeme yapılması gerekirken; seçimin haziran ayının sonlarına sarkmasıyla birlikte sözleşmesi biten oyuncular kulüp için yük oluşturdu. Seçilecek olan yeni yönetim, göreve başlayacağı henüz ilk günlerde büyük bir enkazın altından kalkmaya çalışacak.

Galatasaray'da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de 'borçsuzluk kağıdı' sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Seçim sürecinin uzaması ve son olarak yeni başkanın 19 Haziran'da seçileceğinin açıklanmasından sonra Sarı-Kırmızılılar'daki belirsizlikler bir dağ haline geldi. Cim-Bom'da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle yeni yönetim göreve başladığında, mali açıdan önemli bir yükün altına girecek.

SENETLE İLERİSİ İÇİN ÖDEME SÖZÜ

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken Sarı-Kırmızılılar'ın giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

İLK GÜNLER KABUS

Diğer taraftan 19 Haziran'da seçim yapılsa bile 24-25 Haziran'dan önce yeni yönetimin mazbatasını alamayacağı, kısa süre içinde büyük bir yükün altına gireceği belirtildi.

Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı

Galatasaray, Fatih Terim, Haziran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (3)
  • Bayrak: Bu böyle al ceketini git olmamalı,yönetim ister milyon dolar vererek transfer ettiği beceriksiz futbocularını,isterse tesisleri satsın ama borçları sıfırlayarak bıraksın.Hiç düşünmeden şov yaparak,yok çilek alacam,yok 10 numara alacam diyerek kulubun içine ediyorlar.Ben taraftar olarak kabul etmiyorum bu durumu. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Evine polis yeleği giyerek geldiler, 2.5 saat işkence yaptılar Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi Feyyaz Şerifoğlu, seneler sonra Ajda Pekkan'la bir araya geldi "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panik yaptı: Aman aman "Küs öldü" demişlerdi! İbrahim Tatlıses'ten Oğuz Yılmaz paylaşımı

Son Dakika Haberleri
10:28 Usta aşçı Ali Kaya Keleş, koronavirüse yenik düştü
10:15 Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları
10:10 Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi
10:08 Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı
09:44 İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesi kutlamak isteyen binlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'ya akın etti
09:42 "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden kısa mesafede kimse yoksa illa maske takmanız gerekmiyor" diyen Bakan Koca'ya, herkes aynı soruyu yöneltti
09:37 Sergen Yalçın, şampiyonluk kutlamasında arka planda kalmıştı! Ekibinden olay gönderme
09:22 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş
09:13 Meteorolojiden yağış uyarısı! Türkiye, yağmura teslim olacak
09:03 Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı
Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı Polislerden kaçmaya çalışan alkollü sürücü iki bekçiye çarptı         
10:31
Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları Öldüresiye dövdükleri genci ilk durakta trenden attılar! Marmaray'da tekme tokat kavga anları         
10:16
Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi Popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse, Android'e geldi         
10:10
Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar'dan güldüren espri: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum         
09:50
17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi 17 Mayıs itibarıyla gelir vergisi mükellefi olan esnaf yararlanacak! Esnafa hibe desteği resmen yürürlüğe girdi         
09:39
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, yurt dışına kaçarken görüntülenmiş         
09:23
Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı Araçlar didik didik aranıyor! Beyoğlu'nda giriş-çıkışlar kapatıldı         
09:08
Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik Son Dakika! Organize suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgarı Operasyonu" 8 ilde 171 şüphelinin yakalanması için başlatıldı         
09:03
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt Sense8 dizisinin yıldızı Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel'in teklifine olumlu yanıt         
22:17
Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı         
21:29
Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı Sedat Peker'in videolarını çeken kişinin oğlu Celalhan Peker olduğu ortaya çıktı         
20:28
Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz         
19:13
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi         
15:25
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 10:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement