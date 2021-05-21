Galatasaray'da seçilmemiş başkana 14 milyon euroluk enkaz bırakıldı

Galatasaray'da bir taraftan Teknik Direktör Fatih Terim'in durumu, diğer taraftan yeni transfer ve sözleşmesi biten oyuncuların durumu derken şimdi de 'borçsuzluk kağıdı' sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Seçim sürecinin uzaması ve son olarak yeni başkanın 19 Haziran'da seçileceğinin açıklanmasından sonra Sarı-Kırmızılılar'daki belirsizlikler bir dağ haline geldi. Cim-Bom'da ödemelerin ötelenmesi nedeniyle yeni yönetim göreve başladığında, mali açıdan önemli bir yükün altına girecek.

SENETLE İLERİSİ İÇİN ÖDEME SÖZÜ

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, haziran ayının sonunda oyunculardan alınması gereken borçsuzluk kağıdı için 14 milyon euro ödemesi gereken Sarı-Kırmızılılar'ın giden ve sözleşmesi biten oyuncuların fazla olmasından dolayı işi kolay olmayacak. Normal dönemde futbolculara senetle ilerisi için ödeme günü verilirken, 12 oyuncunun sözleşmesinin sona ermesi bu konuda işleri zorlaştıracak.

İLK GÜNLER KABUS

Diğer taraftan 19 Haziran'da seçim yapılsa bile 24-25 Haziran'dan önce yeni yönetimin mazbatasını alamayacağı, kısa süre içinde büyük bir yükün altına gireceği belirtildi.