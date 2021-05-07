Galatasaray'da seçim karmaşası sürüyor! Yönetim ile Divan arasında sert rüzgarlar esiyor - Son Dakika

Galatasaray'da seçim karmaşası sürüyor! Yönetim ile Divan arasında sert rüzgarlar esiyor

07.05.2021 11:44

Sarı- Kırmızılı takımda yönetim, mayıs ayında yapılması planlanan başkanlık seçimini salgını öne sürerek iptal etmişti. Bunun üzerine Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır" diyerek seçime yeşil ışık yaktı.

Galatasaray'da seçim krizi büyüyor. 22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan fakat yönetim tarafından iptal edilen başkanlık seçimi için Divan Kurulu Başkanlığı, "Seçim yapılacak" dedi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, iptal edilen olağan seçimli genel kurul toplantısının tam kapanma sonrasında, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "T.C. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

"SEÇİMİN YAPILMASINA BİR ENGEL YOK"

Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı da açıklama yaptı ve, "22/29 Mayıs tarihlerinde seçim toplantılarının yapılmasının mümkün olmadığını ileri sürmek hukuken mümkün gözükmemektedir. Seçimin belirlenen tarihte yapılmasına bir engel bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı. Buna göre Galatasaray, herhangi bir mani olmazsa 22-29 Mayıs tarihlerinde seçim yapacak.

Galatasaray'da seçim kaosu! Yönetim iptal etti, Divan Kurulu tam tersini söyledi
Galatasaray'da seçim karmaşası sürüyor! Yönetim ile Divan arasında sert rüzgarlar esiyor

Divan Kurulu, Galatasaray, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da seçim karmaşası sürüyor! Yönetim ile Divan arasında sert rüzgarlar esiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı

Son Dakika Haberleri
12:30 Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!
12:24 Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım
12:14 TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok
12:09 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
11:36 Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor
11:17 Ali Koç'un başkanlık için yeni listesi Şampiyonlar Ligi gibi
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi         
12:30
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı         
11:55
"İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı         
11:45
Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor Prof. Dr. İsmail Cinel: 2. doz aşı olanlar, yoğun bakımlara daha az düşüyor         
11:36
Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi         
11:20
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti Tarlada oluşan 10 metrelik çukur vatandaşları tedirgin etti         
10:32
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı! Yola devrilen engelli adamı kimse kaldırmadı, o anlar vicdanları sızlattı!         
10:04
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor         
09:25
Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar Dağda kurbanlık dana avı! Doğada kendi başlarına yetişiyorlar         
20:28
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu Fatura gariban köylülere çıktı! Yol çalışmalarındaki tedbirsizlik nedeniyle hayvanlar telef oldu         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 12:53:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray'da seçim karmaşası sürüyor! Yönetim ile Divan arasında sert rüzgarlar esiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement