Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı
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Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı

1 saat önce

Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı, System.String[]
Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
Kamuyu Aydınlatma Platformu, Galatasaray, Selçuk İnan, Futbol, Spor
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