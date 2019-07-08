Galatasaray'da Selçuk İnan ile sözleşme uzatıldı
36 dakika önce
Galatasaray Kulübü, Selçuk İnan ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:36 Kaynak: İHA
Kulübü, Selçuk İnan
ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesini uzattıklarını açıkladı. Sarı-kırmızılı Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
'nda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre Futbolcuya ilgili sezon için 4.000.000 TL net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
(İHA)
Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı
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