Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
50 dakika önce
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:24 Kaynak: AA
'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan
'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.
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Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı