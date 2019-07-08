Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı

50 dakika önce

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı, System.String[]
Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Selçuk İnan'ın sözleşmesi 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili sezon için 4 milyon lira net transfer ücreti ödenecektir." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:24 Kaynak: AA
Galatasaray, Selçuk İnan, Futbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj! Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı kadrosuna kattı Galatasaray, Selçuk İnan'ın sözleşmesini uzattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 21:15:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Selçuk İnan'ın sözleşmesi uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]