Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı

Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı

12 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray'da Semih Kaya İlk Antrenmanına Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Bu arada Sparta Prag'dan kiralık olarak kadroya katılan Semih Kaya da idmanda yer aldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Türkiye Kupası maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana salonda core stabilizasyon çalışmasıyla başladı. İdmanın devam eden bölümünde de sahada altıya altı oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:45 Kaynak: DHA

Semih Kaya, Galatasaray, Spor
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