Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı - Son Dakika
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Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı

6 saat önce

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray'da Şener, Lemina ve Marcao takımla çalıştı, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin doğum günü kutlandı.

Öte yandan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri, Antalyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:56 Kaynak: DHA
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