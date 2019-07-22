Son Dakika Haberleri: Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı
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Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı

43 dakika önce

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı, System.String[]

Galatasaray'ın yeni transferi Şener Özbayraklı, dün akşam gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı. Tecrübeli futbolcunun sağ ayak başparmak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın dün akşam yapılan antrenmanında, Şener Özbayraklı sakatlandı. Sarı-kırmızılı kulüpten Şener'in sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sağ ayağına aldığı darbe sonrası yapılan tetkiklerinde 1'inci parmak distal falanksta (başparmak kemiği) non deplase (ayrılmamış) kırık hattı tespit edildi.Tedavisine başlanan oyuncumuz, takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışmalarına devam edecek."
Şener Özbayraklı, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: *ARŞİV*
Şener Özbayraklı'nın antrenman görüntüleri


- Avusturya
Şener Özbayraklı, Galatasaray, Avusturya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52 Kaynak: DHA
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